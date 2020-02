Collettore del Garda, nuovo incontro pubblico a Torri del Benaco lunedì 17 febbraio

Dopo gli incontri tecnici indetti dall’ATO si aggiunge un appuntamento a Torri del Benaco richiesto dal Comune per illustrare il progetto

Lunedì 17 febbraio, alle ore 18:00, nella sala convegni dell’Auditorium San Giovanni di Torri del Benaco (via per Albisano, 1), si svolgerà un incontro informativo aperto alla cittadinanza per presentare il progetto definitivo del collettore del Garda – sponda veronese.

Si tratta di un ulteriore appuntamento, il quarto in ordine cronologico, richiesto dal Comune di Torri dopo l’interesse riscontrato nei tre incontri precedenti indetti a gennaio dall’ATO Veronese e organizzati da Azienda Gardesana Servizi (il 23 gennaio a Garda, a Malcesine il 24 gennaio e, l’ultimo, a Peschiera il 27 gennaio; gli incontri hanno avuto valore di sedute istruttorie).

Questo nuovo intervento a Torri non ha valore di seduta istruttoria, ma ha sempre lo scopo di facilitare la corretta circolazione delle informazioni tecniche riguardanti il progetto. I tecnici di Ags illustreranno con particolare riferimento al territorio di Torri del Benaco tutte le questioni tecniche con trasparenza, così com’è avvenuto nei diversi meeting che si sono susseguiti sulla sponda veronese a partire dal 2014.