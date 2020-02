Come convivere e gestire un animale domestico. Incontri con esperti nei quartieri

Sempre più persone e famiglie vivono con un animale domestico. Ma non tutti sanno come gestirlo, capirne il linguaggio, adottare corretti comportamenti dentro e fuori casa, nel rispetto di tutti. Così come non infrangere regole e norme previste da ordinanze, regolamenti e leggi. Ecco perché dalla prossima settimana fino a maggio si terranno nelle circoscrizioni incontri con esperti, aperti a tutta la cittadinanza.

Saranno otto gli appuntamenti dell’iniziativa ‘Con…fido nel mio quartiere’, tutti alle ore 20.30. Il primo, martedì 18 febbraio, nella sala civica Elisabetta Lodi di via San Giovanni in Valle a Veronetta. Seguiranno gli incontri di mercoledì 19 febbraio, nella sala Turazza Cimarrusti di via Sogare, in zona stadio; lunedì 16 marzo al Centro Tommasoli di via Perini, in Borgo Santa Croce; martedì 17 marzo nella sala consiliare di via Villa in Borgo Trento; mercoledì 15 aprile nella sala Alberto Benato di via Mincio, alle Golosine; lunedì 20 aprile nella sala Papa Giovanni Paolo II in piazza Penne Nere a Montorio; lunedì 18 maggio nella sala consiliare di San Michele extra, in piazza del Popolo; mercoledì 20 maggio nella sala di via Benedetti in Borgo Roma.

Il calendario di eventi è organizzato dall’Ufficio tutela animali del Comune, insieme alle Guardie Zoofile Oipa di Verona, in collaborazione con l’Associazione amministratori condominiali e immobiliari e l’Ulss 9.

Fil rouge del programma ‘La gestione e il benessere degli animali d’affezione’.

A presentarlo, questa mattina in municipio, il consigliere comunale delegato alla Tutela e al benessere degli animali Laura Bocchi, il comandante delle Guardie zoofile Massimiliano D’Errico, il presidente provinciale dell’Anaci Michele Ischia e il direttore dei servizi veterinari dell’Ulss 9 Stefano Adami. Presenti anche i presidenti e i rappresentanti delle otto Circoscrizioni.

“Ogni giorno arrivano numerose segnalazioni che riguardano proprio la convivenza tra uomo e animali – ha detto Bocchi -. Dai maltrattamenti, ai problemi di vicinato, per non parlare della maleducazione di alcuni proprietari o delle condotte errate, soprattutto di chi abita in condominio. Ecco perché abbiamo pensato di portare sul territorio alcuni esperti in grado di dare consigli e suggerimenti utili alla vita di tutti i giorni, nel rispetto dei nostri animali e delle altre persone. Un modo per essere vicini ai cittadini e supportarli nella loro decisione di avere un animale domestico”.