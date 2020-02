Comparto del freddo. Massimo impegno della Regione a difesa della concorrenza plurale e tecnologicamente aperta

Appreso dell’iniziativa della multinazionale giapponese Nidec, finalizzata a ottenere la modifica delle prescrizioni della Commissione Europea che le avevano impedito di mantenere il controllo dell’ex stabilimento ACC di Fürstenfeld in Austria e di realizzare operazioni con caratteristiche monopolistiche nel segmento dei compressori a velocità variabile, l’Assessore al Lavoro del Veneto conferma che la Regione tutelerà in tutte le sedi istituzionali il valore di una concorrenza plurale e tecnologicamente aperta.

Lo farà con particolare energia considerato che sono contemporaneamente minacciate le prospettive di sviluppo innovativo dello stabilimento trevigiano di Electrolux a Susegana come polo europeo della refrigerazione e quelle di continuità industriale e occupazionale dello stabilimento bellunese di ACC a Borgo Valbelluna come produttore di rilievo interazionale di compressori per frigoriferi.