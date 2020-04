Comune di Grezzana. Comunicazione Covid-19, Assistenza alle famiglie

Ad oggi, sono 32 le famiglie – 68 persone, complessivamente – che hanno ricevuto alimenti e farmaci a domicilio grazie alla collaborazione tra il Comune di Grezzana e i volontari dell’A.N.A. Protezione Civile.

I cittadini che – appunto per alimenti e farmaci – hanno necessità dell’intervento del Comune possono telefonare dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00, al 3703169938. Una dipendente dei Servizi sociali del Comune, coordinata dall’assistente sociale, risponderà alla chiamata.

Nel frattempo, l’Amministrazione Comunale ha destinato 100.000 euro per generi e servizi di prima necessità. Mentre Il Governo ha stanziato 68.000 euro per iniziative di solidarietà alimentare.

Il modulo, per usufruire dei benefici del Comune e del Governo, è già disponibile sul sito: www.comune.grezzana.vr.it

Facebook: @comunegrezzana, sulla App: Grezzana ComunApp.

Il modulo, compilato e firmato, assieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail: info@comune.grezzana.vr.it.

Se non sarà possibile la trasmissione per e-mail, si potrà telefonare al numero 045 8872591, dal lunedì al giovedì, dalle 9.00 alle 12.00.

L’Amministrazione Comunale, pertanto, raccomanda alla cittadinanza di non recarsi in municipio per avere informazioni

L’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione anche il proprio conto corrente presso il Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Grezzana, causale del versamento: Emergenza COVID-19, per raccogliere donazioni a favore delle famiglie in difficoltà:

IBAN: IT 13 D 01030 59481 00000 3216365

I generi e servizi di prima necessità e di solidarietà alimentare saranno consegnati nelle case dalla Protezione Civile.

Grezzana, 6 aprile 2020

Il sindaco

Arturo Alberti