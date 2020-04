Comune di Grezzana. Comunicazione Covid-19: Consegna mascherine Carrera Jeans e riapertura del mercato settimanale

Oggi, l’Amministratore Delegato di Carrera Jeans Gianluca Tacchella – l’azienda presente a Stallavena – ha consegnato 4.500 mascherine in tessuto lavabile (30 volte) al sindaco Arturo Alberti e all’assessore alle Manutenzioni Sergio Birtele.

Le protezioni sono state distribuite agli amministratori e ai dipendenti comunali, al comando della Polizia Municipale e di Carabinieri, ai volontari della Protezione Civile e delle associazioni che con quest’ultima collaborano durante l’emergenza sanitaria.

“Un gesto che dimostra, ancora una volta, indipendentemente dalle mansioni e dalle attività di ciascuno, quanta solidarietà ci sia all’interno della nostra comunità”, hanno commentato Alberti e Birtele ringraziando Carrera Jeans.

L’Amministrazione Comunale continuerà a salvaguardare la salute della cittadinanza consegnando le mascherine fornite dalla Regione Veneto a quanti si recheranno al mercato settimanale in piazza Ederle, che riaprirà mercoledì 6 maggio dopo la chiusura temporanea disposta dai decreti ministeriali per contenere la diffusione del Coronavirus.

Essendo vietati gli assembramenti, ci saranno 7 banchi – solo alimentari – 2 addetti per banco e 20 clienti contemporaneamente nell’area delimitata. Gli agenti della Polizia Municipale e i volontari dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri provvederanno alla misurazione della temperatura e al rispetto della distanza di almeno un metro tra una persona e l’altra.

Nei prossimi giorni, l’Amministrazione Comunale recapiterà le stesse mascherine ai commercianti del capoluogo e delle frazioni ai quali è stato consentito di riavviare gli esercizi.

La popolazione, così, recandosi nei negozi contribuirà al sostegno dell’economia del territorio e, al contempo, si rifornirà delle protezioni, peraltro obbligatorie,

In precedenza, l’Amministrazione Comunale, tramite la Protezione civile, aveva consegnato le mascherine casa per casa.

Grezzana, 30 aprile 2020

Il sindaco

Arturo Alberti