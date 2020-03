Comune di Sona. Distribuzione gratuita di mascherine alla popolazione

Il Comuna di Sona e la Protezione Civile, in collaborazione con le Associazioni degli Alpini del nostro

Comune sta organizzando la distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione.

In attesa di riceverle tutte, nella quantità prevista per il nostro Comune, saranno consegnate

direttamente a casa dagli alpini e dai volontari della Protezione Civile n.2 mascherine a famiglia.

Si sta procedendo preparando i pacchetti da recapitare per famiglia e nei prossimi giorni inizierà la

distribuzione.

Si comincerà dalla frazione di S. Giorgio in Salici e poi si proseguirà nelle altre frazioni.

Sul sito del Comune e sul profilo Facebook verranno indicate le zone dove il giorno successivo sarà

effettuata la distribuzione.

I volontari, riconoscibili con la divisa della Protezione Civile, suoneranno al campanello e

consegneranno ai cittadini presenti le mascherine in condizioni di sicurezza. Non verranno servite

nel primo passaggio le contrade e le case sparse: non abbiamo a sufficienza risorse e tempo per

svolgere un servizio su tutto il Comune.

Chi non sarà in casa al momento della consegna e chi abita fuori dai centri abitati potrà richiedere

la consegna delle mascherine in un secondo passaggio, telefonando al n. 045 6091290 dalle ore 9

alle 12.30.

E’ importante sottolineare che non si tratta né di mascherine chirurgiche, né tanto meno di

mascherine con filtri, ma semplicemente di fasce di stoffa monouso preposte alla protezione.

“I dispositivi che saranno consegnati – dichiara il Sindaco Gianluigi Mazzi – servono soprattutto per

non trasmettere il virus e vanno indossate quando ci si reca in un esercizio commerciale per fare la

spesa. E’ evidente che la prima misura di prevenzione è restare a casa e se si deve uscire nel rispetto

delle regole previste dalla legge, è importante usare i dispositivi di protezione e mantenere una

distanza di sicurezza maggiore di almeno 1 metro. Una volta che al nostro Comune saranno

consegnate tutte le mascherine previste da parte della Protezione Civile Regionale (una per

abitante), si organizzerà un’ulteriore consegna nelle modalità descritte.”