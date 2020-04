Comune di Sona. Riapertura Isole ecologiche: solo conferimento del verde

Con l’arrivo della primavera e la conseguente cura dei giardini, si presenta la necessità di

ripristinare il servizio di conferimento del verde alle isole ecologiche.

Questa esigenza è stata rappresentata da numerosi Comuni al Consiglio di Bacino Verona Nord il

quale, con nota in data odierna, ha fornito la disponibilità, richiamando il rispetto delle norme di cui

ai DPCM vigenti, allo svuoto dei container del verde.

Ecco che anche il Comune di Sona, ritenendo di dover garantire un servizio essenziale ai cittadini,

ha previsto la riapertura degli ecocentri, limitatamente al solo conferimento del verde. È una

esigenza che arriva direttamente dai cittadini ed ai quali ci si appella per un uso ordinato e contenuto

del servizio.

Questo provvedimento non è un abbassamento della guardia rispetto alle restrizioni previste dalle

norme statali, regionali e comunali, ma una risposta alle necessità della cittadinanza ed un piccolo

passo verso quella normalità che si spera ritorni presto.

Quindi non è e non deve essere un pretesto per farsi un giretto fuori casa. Al contrario, si è

invitati ad effettuare le manutenzioni strettamente necessarie, ad esempio gli sfalci erba o l’espianto

dei fiori, e posticipare le altre come le potature di alberi o siepi.

Le regole per l’accesso alle tre isole ecologiche presenti sul territorio comunale saranno le

seguenti:

– apertura nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato con i consueti orari indicati nel calendario;

– conferimento solo del verde (si esclude qualsiasi altro rifiuto per evitare sovraffollamenti e

contatti);

– si accede incolonnati, rimanendo in auto e senza scendere (non ci sarà motivo di scendere perché

non si conferiranno altri rifiuti);

– si scende per scaricare, sulla pedana in prossimità del container, uno alla volta;

– un operatore sosterà al cancello per garantire l’accesso ordinato ed invitando a rimanere in auto;

– un operatore attenderà gli utenti al container per controllare gli scarichi, un utente alla volta.

– gli operatori non potranno in nessun modo aiutare gli utenti, per evitare contatti, i quali dovranno

autonomamente effettuare gli scarichi;

– gli utenti dovranno rispettare le norme previste dai DPCM vigenti ed utilizzare guanti e

mascherine.

Per accedere all’ecocentro i cittadini dovranno comunque munirsi dell’autocertificazione

prevista dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Per il momento la riapertura riguarderà solo il conferimento del verde, in futuro, anche in linea con i

provvedimenti statali, si penserà a ripristinare a pieno il servizio.