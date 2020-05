Comune di Sona. Servizio di disinfestazione da zanzare e derattizzazione

È iniziato il servizio annuale di disinfestazione da zanzare che avviene

prevalentemente attraverso interventi di lotta sulle larve, durante tutto il periodo attivo

dell’insetto, collocando all’interno di tombini e caditoie stradali insetticidi anti-larvali.

Gli interventi saranno effettuati sulle circa 3.200 caditoie situate nelle vie e piazze del

territorio comunale con cadenza di quattro/cinque settimane fino ad agosto.

L’intervento, che costerà 9.769,76 €uro per l’anno 2020, prevede anche il servizio di

derattizzazione che comprende le attività di controllo, monitoraggio ed eventuale ricarica dei

punti di adescamento già ad oggi installati (circa 80 rat-dispenser), per un totale di n. 6

interventi/anno, distribuiti sull’intera annualità di servizio.

Quest’anno saranno inoltre disponibili i kit di pastiglie antizanzara ad uso domestico,

da distribuire con modalità ancora da stabilire in considerazione del fatto che al momento,

per l’esigenza sanitaria COVID-19, sono da evitare spostamenti non necessari.

“Entrando nella bella stagione è giunto anche quest’anno il momento di intraprendere

la lotta contro le zanzare – afferma il Vicesindaco Roberto Merzi – anticipandone la nascita

e la diffusione impedendo lo sviluppo delle larve.

Sarà importante anche intervenire nelle proprie case e per questo motivo quest’anno

saranno in distribuzione gratuita dei kit di pastiglie da utilizzare nei ristagni d’acqua, raccolta

acque piovane, pozzetti, ecc.

Non appena possibile, in base all’evolversi dell’attuale situazione, verranno comunicate le

modalità di distribuzione”.

“L’inverno è stato abbastanza mite e le zanzare sono in alcuni luoghi già presenti –

conferma il Sindaco Mazzi -. E’ importante iniziare il prima possibile come Comune ma

fondamentale sarà il contributo operativo dei cittadini nell’evitare punti di stagnazione e

luoghi di proliferazione per le zanzare”.