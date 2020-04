Comune di Verona. Pulizia ordinaria e straordinaria dei canali demaniali

Prosegue su tutto il territorio cittadino, da parte del Consorzio Alta Pianura Veneta, l’attività di pulizia ordinaria e straordinaria dei canali demaniali.

Per consentire i lavori e per ridurre al minimo l’insorgere di problematiche per la viabilità, il sindaco ha firmato stamattina l’ordinanza per il

parziale restringimento delle carreggiate, senza interruzioni del traffico, nelle strade interessate dagli interventi.

Durante la pulizia, in presenza di segnali di corsia chiusa, è in vigore per tutti i veicoli il divieto di sorpasso, con obbligo di riduzione della velocità a 30/40 chilometri orari.

Ad opera della ditta esecutrice dei lavori, inoltre, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, con il posizionamento, nell’area di cantiere, dell’adeguata segnaletica stradale sia di giorno che di notte. Di ogni step d’intervento dovranno essere informati, con almeno 8 giorni di anticipo, la Circoscrizione competente, il Servizio manomissioni Stradali, la Direzione Traffico e la Polizia locale.