Comune di Villafranca. Bando trasformazione vetture a metano/gpl anno 2020

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 5/3/2020 e successiva determinazione Dirigenziale 866 del 18/3/2020 il Comune di Villafranca ha attivato il bando per la trasformazione delle vetture a metano/GPL per l’anno 2020 per un importo complessivo di € 10.000.

“ Lo spirito con cui viene attivato questo bando – precisa il sindaco Roberto Luca Dall’Oca- è quello di andare incontro a chi non può sostituire la vettura con un nuovo automezzo e desidera circolare in caso di blocchi per inquinamento atmosferico. L’aiuto che viene dato è di € 350,00 a vettura nel caso di persone fisiche e di € 500,00 per le vetture di proprietà di aziende. Poiché lo scopo è quello di supportare le persone nell’intervenire sulle vetture già in loro possesso, non ci sono limiti nell’età del veicolo o nel reddito delle persone.”

“Già lo scorso anno – commenta l’assessore Riccardo Maraia – avevamo fatto lo sforzo di mettere a disposizione la somma di € 10.000,00 per questo contributo. La somma non è stata completamente utilizzata dai cittadini, probabilmente per il comune pensiero che sia “difficile” partecipare al bando. In realtà, partecipare a questo bando è facile per chiunque: si scaricano i moduli dal sito del comune, si allega copia della fattura quietanzata dei lavori eseguiti, copia della Carta di Circolazione aggiornata con il collaudo e del Certificato di proprietà. Se l’impianto non è ancora stato collaudato sarà necessario produrre una copia della prenotazione del collaudo. Le domande si devono presentare via mail o via pec a partire dal 15 aprile agli indirizzi indicati nel bando. Preciso che non ci sono termini per la chiusura del bando a meno di un esaurimento dei fondi.”.

A seguito dell’emergenza COVID- 19, l’accesso agli uffici comunali è limitato ai soli casi di necessità ed emergenza. L’ufficio Ecologia è disponibile a fornire indicazioni via telefono al n. 045/6339358 o via mail: ecologia@comune.villafranca.vr.it.

Infine, se l’intenzione di qualche cittadino dovesse essere quella di rottamare la propria vettura, si segnala che la Regione Veneto ha approvato un bando rivolto ai privati cittadini per la concessione di un contributo da € 1.500 a € 4.500 a fronte della rottamazione di veicoli altamente inquinanti e contestuale acquisto di automezzi a basso impatto ambientale.

Per prendere visione del bando, scaricare gli allegati da presentare e avere ulteriori informazioni è necessario consultare il sito della Regione Veneto: Bando Auto 2020. Il termine per la presentazione delle domande è il 6 aprile 2020.

Comune di Villafranca di Verona.