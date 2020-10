Comune di Villafranca di Verona. Incontri per genitori

Il Centro famiglie “Centro Anck’Io” propone, alle famiglie con figli dai 0 ai 14 anni, lo sportello di ascolto per genitori “Avrò cura di te” gestito dalla pedagogista Cinzia Marostegan; uno spazio per potersi confrontare con un professionista su difficoltà, dubbi o per semplici consigli sulla gestione delle sfide educative che si possono incontrare nel percorso di crescita. Vista la buona adesione degli scorsi anni e accogliendo le richieste dei genitori, si propone, inoltre, un nuovo ciclo d’incontri suddivisi per fasce d’età partendo da dubbi e domande che spesso i genitori rivolgono.

L’Assessore alle Politiche Sociali e per la Famiglia Nicola Terilli dice “Gli incontri sono attesi dai genitori che frequentano lo sportello di ascolto e di consulenza pedagogica “Avrò cura di te ”, attivo e molto frequentato. La pedagogista Cinzia Marostegan in questi anni è diventata un prezioso punto di riferimento per i genitori sui temi della relazione educativa. I genitori che frequentano lo sportello in queste serate, divise per fasce di età, avranno la possibilità di confrontarsi e di scambiarsi esperienze tra loro e con la pedagogista. Queste azioni sono il frutto dello splendido lavoro di rete svolto dalla Cooperativa l’Albero, animatrice del Centro Anck’io, con le educatrici del nostro servizio educativo.”

Le serate sono suddivise per fasce d’età. Cinzia Marostegan le presenta come “un viaggio che vede coinvolti genitori e figli. Nel ripercorrere le fasi evolutive di quell’età riconoscere le fatiche educative che questa fase evoca nei genitori e le risorse educative che si posso mettere in campo”.

Partiremo con degli incontri in cui si prenderanno in esame le fatiche e le risorse dei genitori, indipendentemente dall’età dei figli.

Gli incontri, gratuiti, si svolgono presso l’auditorium comunale di Villafranca e prevedono un massimo di 20 partecipanti.

È possibile prenotarsi contattando il Servizio Socio Educativo 0456339182 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 o con mail educatrici@comune.villafranca.vr.it