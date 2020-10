Comune di Villafranca di Verona. Installazione colonnine per ricarica dei veicoli elettrici

Il Sindaco Roberto Luca Dall’Oca: “Il comune di Villafranca di Verona ha raggiunto l’obiettivo del Patto dei Sindaci – PAES per la riduzione del 20% di emissioni di anidride carbonica. Un impegno fermo e convinto in tal senso proseguirà anche per gli anni futuri, puntando su metodi di spostamento alternativi e più ecologici. L’attenzione alla mobilità sostenibile, oltre che un bando per la trasformazione dei veicoli con alimentazione a diesel/benzina in veicoli a metano/gpl, prevedeva anche delle misure per incentivare l’acquisto e l’utilizzo delle auto elettriche. L’Amministrazione Comunale ha, pertanto, pubblicato un bando per l’installazione di colonnine elettriche di ricarica, che è stato vinto dalla ditta Be-Charge.

Nel mese di settembre verrà completata l’installazione delle colonnine e poi si procederà alla loro attivazione. Le colonnine che verranno posizionate sul territorio comunale saranno dieci, ognuna con due prese, per un totale di venti stazioni di ricarica. L’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione e realizzato gli stalli gratuiti di fronte alle colonnine, mentre installazione, gestione e manutenzione saranno a carico della ditta aggiudicataria. I pagamenti saranno gestiti tramite un’applicazione scaricabile gratuitamente. I tempi di ricarica sono compresi tra i 30 e i 40 minuti.

I punti individuati per l’installazione sono Via Marsala, Viale Olimpia (parcheggio delle piscine comunali) e Via Trieste a Villafranca, oltre che Piazza Don Angelo Menegazzi a Dossobuono.

E’ previsto, per il futuro, anche un quinto punto in Via San Giovanni della Paglia che verrà realizzato a seguito del rifacimento della cabina da parte di ENEL. Al momento si sta anche valutando la possibilità di estende il servizio a Pizzoletta, con l’installazione di una postazione anche nel parcheggio della recente lottizzazione adiacente via Piave.

Altri due bandi sono ancora attivi: uno per l’acquisto delle biciclette a pedalata assistita e l’altro per l’acquisto di biciclette “classiche”.

Inoltre, abbiamo dato incarico all’ing. Avesani e agli uffici tecnici di ideare un progetto che preveda la realizzazione delle nuove piste ciclabili, come previsto delle recenti modifiche al codice della strada, in modo tale da andare a creare e incentivare una viabilità dolce e alternativa.”