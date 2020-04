Comune di Villafranca. Progetto “Emergenza alimentare Covid-19” e buoni spesa

La Giunta Comunale di Villafranca di Verona con propria Deliberazione n. 58 del 02.04.2020 ha approvato le modalità di attuazione delle disposizioni previste dall’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 la quale prevede l’erogazione da parte di Comuni di aiuti economici finalizzati all’acquisto di generi alimentari di prima necessità a favore di nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19. Tale progetto, inserito in un più ampio quadro di interventi a sostegno della fragilità in periodo di COVID-19 che ha già visto l’Amministrazione approvare progetti di trasporto spesa / farmaci a domicilio e istituzione di uno sportello psicologico, ha l’obiettivo di sostenere quelle persone che hanno significativamente ridotto la propria capacità di reddito a causa delle restrizioni derivanti dalle misure adottate per il contrasto alla pandemia sanitaria in corso.

L’intervento focalizza la propria attenzione su una platea di beneficiari tradizionalmente poco conosciuta in quanto normalmente autosufficiente dal punto di vista economico. A tali soggetti, qualora venga riconosciuta una concreta riduzione del reddito disponibile e uno stato di reale difficoltà nell’acquisizione di generi di prima necessità, verranno assegnati buoni spesa, fisici o virtuali, per un importo compreso tra 50,00 e 500,00 euro a seconda del numero di componenti del nucleo familiare e dell’eventuale presenza di soggetti fragili. Tali buoni potranno essere spesi presso le attività commerciali che aderiranno all’iniziativa iscrivendosi volontariamente all’Elenco Aperto costituito dal Comune e pubblicato sul proprio sito internet istituzionale. Per aderire all’iniziativa, sia l’interessato un Operatore Economico o un soggetto in difficoltà, è necessario manifestare formalmente la propria volontà rispondendo agli Avvisi da oggi resi pubblici sul sito web del Comune di Villafranca di Verona. Modalità, tempi e riferimenti dei contatti sono specificati negli allegati documenti nel quale l’intera progettualità viene dettagliata.

DICHIARAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Il Sindaco Roberto Luca Dall’Oca: “Abbiamo voluto dare una risposta in tempi rapidi a questo problema di aiuti alle nuove famiglie bisognose. Da sempre noi sosteniamo le famiglie in difficoltà anche attraverso l’emporio alimentare, ma queste sono nuove emergenze. Ogni domanda sarà valutata e sottoposta a verifica. Attenzione particolare ai nuclei famigliari numerosi e alle nuove situazioni di povertà generate dalla mancanza di entrate provvisorie. Nel nostro provvedimento, abbiamo anche cercato di coniugare l’assistenza alle fasce deboli con la valorizzazione delle realtà commerciali territoriali. In questo senso si deve leggere la modalità operativa scelta che permette a tutti, grande distribuzione e piccole botteghe, di iscriversi nell’Elenco Aperto delle attività commerciali e beneficiare di questa opportunità di mercato in un momento di forte recessione”.

L’Assessore alle Politiche Sociali ed alla Famiglia Terilli Nicola: “L’Amministrazione ha voluto orientare le risorse date dal Governo verso quelle fasce sociali normalmente sconosciute ai servizi ma che oggi sono in particolare difficoltà per le note chiusure e limitazioni delle libertà personali in corso. Anche in questo caso l’intervento pubblico è fortemente interconnesso con il volontariato locale che ci fornisce la sempre preziosa collaborazione per gestire quelle situazioni maggiormente complesse dove è necessario fare un pensiero d’aiuto non solamente orientato all’erogazione di benefit”.

Villafranca di Verona, 4 aprile 2020