Comune e Protezione Civile donano le uova di Pasqua ai ragazzi con disabilità ospiti delle strutture d’accoglienza della città

Dare un messaggio di vicinanza e di speranza a chi, da oltre un mese, non ha alcun contatto con l’esterno. Questo l’obiettivo dell’operazione “Uova di Pasqua” messa in atto dal Comune di Venezia e dalla Protezione Civile che, a partire dal pomeriggio, hanno distribuito le uova di cioccolato ai ragazzi con disabilità ospiti delle strutture d’accoglienza in centro storico e terraferma.

La presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, e l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, hanno affiancato i volontari durante tutte le fasi della distribuzione. “E’ un modo per essere vicini a questi ragazzi in un momento in cui si parla troppo poco del dramma che stanno vivendo – commenta l’assessore Venturini ringraziando Renato Susanetti, presidente di Anffas Venezia – Da oltre un mese non possono ricevere le visite dei familiari, l’unico contatto che hanno è quello con gli operatori che lavorano nelle strutture, a loro va il nostro ringraziamento e il nostro apprezzamento”.

Le uova, ricevute in dono dalla Protezione Civile che poi ha deciso di metterle a disposizione dell’Amministrazione, sono state lasciate all’ingresso delle strutture, per rispettare le disposizioni sulla distanza e garantire la sicurezza di tutti. “Con questo gesto – spiega la presidente Damiano – esprimiamo la vicinanza dell’Amministrazione a questi ragazzi che vivranno in maniera particolare la Pasqua, isolati dalle rispettive famiglie. Vogliamo testimoniare che con il cuore, anche noi, siamo con loro”.

Venezia, 11 aprile 2020