Comune Villafranca di Verona. Piano Poste Italiane per pagamento pensioni aprile 2020

Il direttore dell’ufficio postale di Villafranca di Verona ha comunicato al Sindaco le nuove modalità per il ritiro delle pensioni di aprile, nel rispetto delle misure imposte dai Decreti governativi in questo momento di emergenza sanitaria per il diffondersi del virus COVID-19.

Le pensioni verranno consegnate dal 26 marzo fino al 1 aprile scaglionando gli accessi agli uffici postali secondo il calendario allegato.

Si entrerà in ufficio una persona alla volta e solo quando la precedente sarà uscita. Le persone in attesa dovranno mantenere la distanza di almeno un metro ed evitare gli assembramenti.

Il Comune collaborerà con l’ufficio postale per il rispetto delle misure di sicurezza. Verranno fatti dei controlli con verifica dei documenti dei presenti. Chi si presenterà in un giorno di verso rispetto a quello stabilito dal calendario verrà allontanato e sanzionato per spostamento senza motivazione.

Villafranca di Verona, 24 marzo 2020