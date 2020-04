Comunicato ANSA. Consegna Ospedale Legnago

Questa mattina l’associazione ANAS Veneto (associazione nazionale di azione sociale) tramite la zonale di Bonavigo con sede operativa a Legnago ha consegnato 100 tute idrorepellenti e 1000 copriscarpe alla caposala del pronto soccorso dell’ospedale “Mater Salutis ” di Legnago, con l’intento, non solo di distribuire il tutto per le necessità dei vari reparti ma anche di arginare il contagio da coronavirus per tutto il personale sanitario.

“Questo è solo il primo passo, perché grazie al buon cuore dei nostri donatori a breve ci sarà un’ altra consegna” dichiara la Presidente della sede ANAS Giovanna Rossi e continua “Un ringraziamento particolare va alla Ferramenta Giusti di Porto di Legnago per materiale donato e alla Sanitaria Medisan che ci ha sostenuto e indirizzato negli acquisti”.

Quanto consegnato oggi è il primo frutto delle donazioni pervenute a seguito della raccolta fondi indetta da ANAS partita da pochi giorni, il tutto è stato comprato per il tramite di aziende del territorio a filiera controllata italiana, inoltre fanno sapere da ANAS che la raccolta fondi continua e sono già stati ordinati altri presidi sanitari da consegnare agli addetti ai lavori dell’ospedale di Legnago.

Il Portavoce Regionale di ANAS Francesco Bitto “Grazie anche a chi sta donando poco, e sono tanti, perché siamo convinti che quel poco è tutto ciò che può dare, e anche se sarà utile per comprare un singolo paio di guanti o una sola mascherina avrà dato il proprio contributo per aiutare tutta la comunità”.