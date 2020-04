Comunicato stampa della Camera Penale Veronese – Covid 19 e Carcere di Montorio

Durante l’epidemia il pensiero della Camera Penale Veronese è costantemente

rivolto ai detenuti del carcere di Verona-Montorio, e a tutti quanti prestano la loro opera

presso quella struttura.

Intratteniamo da tempo una interlocuzione costante con la direzione del carcere e

la magistratura di sorveglianza, per individuare i soggetti che possano usufruire di una

misura alternativa alla detenzione, e per contribuire a sveltire le relative procedure;

abbiamo chiesto al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di

conoscere l’esatto numero di tamponi effettuati e di detenuti risultati positivi, e di essere

informati sull’esistenza di stanze di isolamento e di piani sanitari per le emergenze per

tutti gli istituti di pena della Regione Veneto.

È di sabato scorso, 11 aprile, la notizia di circa 30 detenuti risultati positivi

all’interno del carcere di Verona-Montorio, 25 dei quali sono ancora presenti all’interno

della struttura; il contagio sembra tuttavia riguardare un’unica sezione, e le condizioni di

salute dei detenuti appaiono abbastanza buone, in quanto allo stato tutti asintomatici e

posti in isolamento sanitario.

La situazione è tuttavia molto preoccupante, stante l’elevata probabilità di una

repentina e violenta diffusione del contagio, in una struttura carceraria dove, come in

tutte le carceri italiane è assai difficile, a causa del generale sovraffollamento, mantenere

efficaci condizioni di isolamento sociale.

A fonte dell’ accertata positività di un numero rilevante di soggetti, appare

indispensabile effettuare i tamponi su tutti i detenuti e su tutto il personale in servizio;

occorre inoltre sfoltire rapidamente le presenze di detenuti a Verona, ampiamente sopra

il numero regolamentare, come da ultimo autorevolmente segnalato, per tutti gli istituti

di pena, dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, il quale ha tra l’altro

affermato che “mai come in questo periodo, va ricordato che nel nostro sistema

processuale il carcere costituisce l’extrema ratio”. Per raggiungere questo obiettivo

intensificheremo nei prossimi giorni le nostre interlocuzioni con le istituzioni

penitenziarie, con la magistratura di sorveglianza e con quella di merito.

Per il Direttivo della Camera Penale Veronese

Il Presidente Avv. Claudio Avesani

Il componente dell’Osservatorio nazionale Carcere UCPI

Avv. Simone Bergamini