Concerti e manifestazioni, piazza dei Signori protagonista di sette serate di grandi successi con un pubblico di oltre 4.500 persone

Sono state sette le serate che, dal 10 al 17 settembre, hanno riempito di musica e di persone piazza dei Signori, fino al sold out di ieri per il concerto di Elisa. Gli eventi hanno richiamato complessivamente più di 4.500 spettatori, oltre alle centinaia di persone accomodate tutte le sere nei plateatici rimasti sempre aperti attorno alla Basilica palladiana. Numeri importanti, per quanto condizionati dagli accessi contingentati per la normativa anticontagio.

Solo ieri sono stati 1300 gli spettatori che hanno applaudito la voce potente di Elisa e i 15 brani in scaletta, in un crescendo di entusiasmo e di magia. Al termine del concerto l’artista ha ringraziato il pubblico di Vicenza per aver dimostrato che si può continuare a partecipare agli spettacoli dal vivo rispettando le regole imposte da questo particolare periodo.

Sono 1000, invece, le persone che non hanno voluto mancare al tradizionale appuntamento di lunedì 14 settembre con Viva Verdi, spettacolo di musica lirica giunto alla XVI^ edizione.

Successo di pubblico anche per il concerto di Arisa di giovedì 10 e per il tributo ai Pink Floyd dei Wit Matrix di venerdì 11, che hanno registrato rispettivamente 700 persone.

500 gli spettatori che domenica 13 hanno partecipato al tributo a Dalla e a Lucio Battisti di Bruno Conte.

In piazza, nei giorni di ViOff, il fuori Fiera diventato ormai un appuntamento fisso per la città, non c’è stata solo la musica, ma anche il teatro, con l’anteprima dello spettacolo “Eleven” del direttore del Ciclo degli Spettacoli Classici del Teatro Olimpico di Vicenza, Giancarlo Marinelli; l’intrattenimento con la XVI^ edizione del concorso di bellezza che ha eletto Miss Provincia di Vicenza; la passione per la lettura con i protagonisti del Premio Campiello 2020, appuntamenti che hanno richiamato ciascuno centinaia di spettatori.

A collaborare con il Comune di Vicenza nell’organizzazione dei concerti e delle manifestazioni di piazza dei Signori sono stati DuePunti Eventi e Confcommercio Vicenza con il cartellone “Vicenza in Festival”; Videomedia S.p.A., società editrice di TvA e di Telechiara, per Viva Verdi e Miss Provincia di Vicenza; l’organizzazione di ViOff; Confindustria Vicenza per il Premio Campiello.

“L’afflusso ordinato delle migliaia di persone che in questi giorni hanno risposto agli spettacoli di piazza – dichiara il sindaco – è la ricompensa più grande dopo mesi di intenso lavoro. I cittadini hanno dimostrato concretamente tutta la voglia di ripartire, pur nel rispetto delle regole per il contenimento del Coronavirus. Il mio ringraziamento va a loro, oltre che a tutti gli organizzatori, perché hanno capito la particolarità del momento, collaborando al successo di queste serate con un comportamento rispettoso delle regole”.

“Abbiamo dimostrato che rispettando tutte le prescrizioni e con un modello di gestione sostenibile, frutto di ore di lavoro – aggiunge l’assessore alle attività produttive con delega alle manifestazioni – si può portare anche un artista internazionale in piazza e consentire ai locali di lavorare in sicurezza e serenità. Meravigliose piazza delle Erbe, piazza Biade, piazzetta Palladio con i plateatici dei locali che hanno garantito un colpo d’occhio spettacolare nel rispetto delle distanze personali. Un ringraziamento speciale va agli organizzatori, alle forze dell’ordine, alla polizia locale ed agli istituti di vigilanza privata che hanno consentito tutto questo. Con un messaggio speciale per tutti: torniamo a vivere e a divertirci! Si può!”.

“Come organizzatori, il festival è stata una scommessa, ripagata dal pubblico e da quattro concerti all’insegna delle emozioni e della sicurezza – ha dichiarato l’organizzatore di Vicenza in Festival e titolare di DuePunti Eventi Valerio Simonato . In collaborazione con il Comune e le forze dell’ordine abbiamo lavorato e investito molto nel rispetto della normativa perché la città potesse vivere questi eventi in maniera serena. Oltre ad un contesto monumentale spettacolare, il resto della magia l’hanno fatta gli artisti, offrendo intensità a questo ritorno sul palcoscenico. Vicenza è stata la dimostrazione che, con professionalità, rigore e qualità della programmazione artistica, è possibile ritornare alla musica live e ai grandi eventi, come il concerto di un’artista internazionale come Elisa che ha coronato questa edizione memorabile. Il successo è stato decretato anche da collaborazioni su più fronti con la programmazione di ViOff, le produzioni di Tva Vicenza, il supporto logistico all’evento istituzionale del Campiello”.

“Una macchina organizzativa perfetta e un calendario di manifestazioni di grande richiamo hanno permesso la migliore ripartenza ludico culturale, dopo un periodo d’attesa molto lungo – ha dichiarato il direttore generale di Videomedia Spa Francesco Nicoli –. Per quanto di nostra competenza, l’affluenza a Viva Verdi e a Miss Provincia di Vicenza ha ripagato l’importante sforzo lavorativo dei collaboratori di TvA e Telechiara e i dati Auditel delle prime messe in onda hanno superato le più ottimistiche previsioni. Vogliamo condividere questo successo con le amministrazioni che hanno sostenuto i progetti, con gli sponsor che hanno contribuito alla loro realizzazione e con il pubblico che le ha apprezzate, dimostrandosi sempre molto attento e presente. Una cornice come piazza dei Signori meritava una riapertura al pubblico in grande stile e siamo lusingati d’averne fatto parte”.