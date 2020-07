Concerti in Loggia del Capitaniato, domenica 2 agosto si esibirà il Complesso strumentale Don G. Busato di Castelgomberto

Prosegue l’appuntamento della domenica mattina con i concerti in Loggia del Capitaniato promossi dall’assessorato alla cultura. Il 2 agosto, dalle 10 alle 11.30 – 12 circa, si esibirà il Complesso strumentale Don G. Busato proveniente da Castelgomberto, fondato e diretto fino al 1947 dal sacerdote Don Giovanni Busato.

Proporrà brani dei Coldplay, una selezione tratta dai film Disney e da Mary Poppins, e poi Satcmo e Bohemian rhapsody. Si susseguiranno Polka party, Tequila, Happy, Take on me, Welcome to the jungle, Starship e Dynamite.

Sarà garantito il rispetto di tutte le misure di sicurezza anti Covid-19.

Si potrà assistere al concerto gratuitamente da piazza dei Signori. Non sono previsti posti a sedere.