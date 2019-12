“Concerto di Capodanno 2020”

Mercoledì 1 gennaio 2020 alle ore 15.00 in Duomo si svolgerà il tradizionale concerto di Capodanno.

Quest’anno abbiamo il piacere di avere ospite “L’Orchestra Sinfonica delle Alpi” diretta da Giuliano Bertozzo con il soprano Nami Shigihara.

Aprirà il concerto un brano brillante, la “Danza Slava n. 8 ” di Anton Dvorak. Seguiranno brani di Beethoven, Verdi, Strauss, Puccini e Mascagni.

La vera novità di quest’anno sarà l’esecuzione del brano “Sulla via di Damasco”, dedicato ai patroni di Villafranca. Si tratta di una composizione che narra del percorso intrapreso da Pietro e Saulo, ovvero Paolo di Tarso dopo la conversione avvenuta proprio mentre si recava a Damasco. Il testo usato è tratto dalla poesia scritta da Ryan Piccoli, studente di quattordici anni.

L’Amministrazione comunale ringrazia la parrocchia del Duomo che da tanti anni mette a disposizione gli spazi per questo evento così apprezzato e atteso dalla cittadinanza.

Il concerto sarà a ingresso libero.