Concorso Destination Verona: Scatta 3 foto e vinci una vacanza

Verona, 20 agosto 2020. Scatta tre foto e vinci una vacanza a Verona. È questo il concorso lanciato da Destination Verona, la campagna di promozione della Camera di Commercio di Verona per comunicare in Italia e all’estero la terra scaligera come meta sicura, accogliente e aperta a tutte le esperienze, Open to your passions, come sottolinea il payoff.

Verona, quinta città italiana per presenze turistiche, è una destinazione che offre molteplici possibilità di svago e intrattenimento. Sono infatti sei i brand della destinazione: il Lago di Garda, Verona, la Lessinia, la Pianura dei Dogi, il Soave – Est Veronese e la Valpolicella. Sei splendidi scenari che offrono diverse tipologie di esperienza per ogni tipo di viaggiatore, oltre, naturalmente, a innumerevoli scorci perfetti per meravigliose foto.

Chiunque abbia organizzato (o desideri organizzare) un viaggio con un itinerario in provincia di Verona, può approfittare di questa esclusiva opportunità, che mette in palio un voucher per una vacanza del valore di 2.500 euro da spendere sul territorio veronese. È sufficiente registrarsi al sito www.destinationverona.travel, scattarsi un selfie in un punto iconico e riconoscibile di almeno tre delle sei destinazioni della provincia veronese e caricarle sul sito. Il fortunato vincitore verrà estratto entro il 30/11/2020 e riceverà tramite mail i dettagli per riscuotere il voucher che potrà poi essere speso entro il 31/12/2021*.

I viaggiatori potranno inoltre condividere le loro foto anche su Instagram e/o Facebook, taggando la pagina Facebook @veronadestination o il profilo Instagram @DestinationVerona.

Destination Verona è in grado di offrire una vacanza tanto varia quanto indimenticabile, grazie alle innumerevoli meraviglie e peculiarità del territorio. Dalle iconiche suggestioni culturali e romantiche di Verona, ai rilassanti paesaggi sulle rive venete del Lago di Garda, circondate da ulivi, torri e roccaforti, ma anche parchi divertimento per tutta la famiglia; panorami mozzafiato tra i vigneti in Valpolicella e Soave, nell’est Veronese, dove è possibile degustare deliziosi vini locali; non mancano esperienze a stretto contatto con la natura nel Parco Nazionale della Lessinia, per poi arrivare alla pianura dei Dogi, ricca di testimonianze storiche.

Il regolamente completo del concorso è scaricabile al link: https://www.destinationverona.travel/win/