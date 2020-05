Concorso patrimonio linguistico e culturale, premiazione virtuale per le 81 scuola in occasione della festa del popolo veneto

“È significativo come in questo momento complicato le scuole e gli studenti veneti abbiano risposto con entusiasmo al concorso, evidenziando nei loro lavori il grande legame con le nostre tradizioni e la nostra cultura. Un progetto che ancora una volta dimostra di essere frutto di una rete bella, pulita, in cui si ritrova vivido un senso di comunità. Un punto da cui ripartire per rilanciarci con forza e superare il complicato momento che stiamo vivendo”.

Questo il commento dell’Assessore all’Identità Veneta della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari, in occasione delle premiazioni del concorso Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale Veneto, che si sono svolte oggi, tramite webinar, su piattaforma GoToMeeting.

Come da tradizione, le premiazioni avrebbero dovuto svolgersi il 25 marzo, data in cui ricorre la Festa del Popolo Veneto, alla presenza delle scuole ma, per ovvi motivi legati all’emergenza in atto, si sono tenute in modalità “virtuale”. Un modo con cui gli organizzatori intendono dare valore al grande lavoro fatto dalle scuole in questi mesi, che hanno risposto al bando con entusiasmo.

Un’edizione unica e diversa dalle altre, ma che ha conservato, immutato, lo spirito di appartenenza e la voglia di condivisione del progetto promosso dall’Assessorato all’Identità Veneta della Regione, dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale e da Unpli – l’Unione delle Pro Loco del Veneto.

Collegati in diretta durante la premiazione numerose personalità: Laura Donà, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto; Giovanni Follador, Presidente Unpli Veneto; Maurizio Tremul, Presidente Unione Italiana (Croazia e Slovenia) e Antonino La Spina, presidente nazionale UNPLI.

87 in totale i progetti presentati, sviluppati su tre ambiti principali:

la lingua veneta nelle sue espressioni creative nel teatro, nella musica e nella poesia;

il territorio regionale con il suo patrimonio storico-artistico ed enogastronomico;

la valorizzazione del patrimonio immateriale del Veneto, partendo dalle leggende e misteri del proprio territorio e/o dall’attività delle Pro Loco.

81 le scuole partecipanti con ben 29 istituti premiati: 4 della provincia di Belluno, 3 di Vicenza, 2 di Treviso, 3 di Padova, 5 di Verona, 3 di Venezia, 3 di Rovigo e 6 di Croazia e Slovenia.

Queste le scuole vincitrici:

AMBITO 1

TEATRO PREMIO € 800,00

Scuola dell’Infanzia “Don A. Siviero” di Bolca di Vestenanova – VR

EL LUNARIO L’E’ RIVÀ

Scuola Primaria “S. Todaro” di Chioggia – VE

“Se ne vedono di tutti i colori…in riva vena”

Scuola Secondaria 1° grado dell’IC Floriani di Recoaro Terme – VI

La corte e …l’amore in – contrà

Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno – CRO

Dopo gli esami di maturità

MUSICA PREMIO € 500,00

Scuola Primaria “E. De Amicis” di Erbè – VR

Scoprendo Berto Barbarani

Liceo Scientifico Paleocapa di Rovigo – RO

Polesine: Tera e Aqua

POESIA PREMIO € 500,00

Scuola Elementare Martinuzzi – Classi inferiori di Pola – CRO

Boca mi, boca ti, boca al can…AM!

Scuola Secondaria 1° grado di Auronzo di Cadore – BL

Ladin n poesia

PREMIO € 400,00 ambito 1

Scuola Primaria “Bruno Caccin” di Chioggia – VE

SEZ. TEATRO – LEGGERmente,ma CON BRIO! C’era una volta, ma sarà proprio così?

Scuola Secondaria di 1° grado “Mazzini” di Mirano – VE

SEZ. MUSICA – Te regalo na vose

Scuola Primaria “Umberto I” di Piove di Sacco – PD

SEZ. MUSICA – San Martino a cavallo musica

AMBITO 2

RICERCA STORICA PREMIO € 500,00

Scuola Primaria “G.Pascoli” di Cinto Euganeo – PD

Ogni erba che varda in su, ea ga ea so virtù

Scuola Primaria xxv Aprile di Bassano del Grappa – VI

I Cappelli di paglia

Liceo Scientifico Giorgione di Castelfranco Veneto – TV

Un altro fiume ti racconto

Coll. Vescovile_Secondaria “Pio X International” di Treviso – TV

Itinerario turistico – Gioventù di Mario Rigoni Stern

ENOGASTRONOMIA PREMIO € 550,00

Scuola Primaria “G. Carducci” di Ficarolo – RO

Da San Michele al Carnevale ogni occasione è buona per festeggiare

Scuola Elementare “V.eD. De Castro” sezioni di Sicciole Pirano – SLO

“I fruti dismentigadi”

PREMIO € 400,00 ambito 2

Scuola Primaria “D. Alighieri” di Isola – SLO

SEZ. RIC. STORICA Le fabriche del pese a Isola

Istituto IC Forno di Zoldo di Val di Zoldo – BL

SEZ. RIC. STORICA Al Tabià

Scuola secondaria 1° “Falcone-Borsellino” di Bardolino – VR

SEZ. RIC. STORICA Scegli il Lago di Garda! Willkommen am Gardasee!

AMBITO 3

LEGGENDE E MISTERI PREMIO € 500,00

Scuola Infanzia “F.Costa” di Taibon Agordino – BL

…oltre San Martino…

Scuola Primaria “Tecchio” di Lupia di Sandrigo – VI

Lupia ai tempi delle Anguane

Scuola Media Superiore Italiana “Dante Alighieri” di Pola – CRO

Bestie istriane

Scuola Elementare Italiana- Sec I° di Cittanova – CRO

Cittanova, citta’ di mare, tra strighi e stregoni

PRO LOCO PREMIO € 550,00

Scuola Primaria “Cesare Battisti” di Erbezzo – VR

El Busimo

Liceo Artistico e Istituto Tecnico “C. Anti” di Villafranca di Verona – VR

Sommacampagna: teatro di cultura. Itinerario nelle terre dell’Indipendenza italiana

PREMIO € 400,00 ambito 3

Scuola secondaria 1° “San Domenico Savio” di Porto Viro – RO

SEZ. LEGGENDE E MISTERI Noi, custodi della memoria del nostro territorio

Scuola Primaria “C.Ronchi” di Vallada Agordina – BL

SEZ. PRO LOCO S-cione de…strighe, diaol, zercanton e valch de bon

Scuola Primaria “Umberto I” di Piove di Sacco – PD

SEZ. PRO LOCO San Martino a cavallo