Fuoriuscita autonoma, poco dopo le due di questa notte, per una veronese 26enne, che ha perso il controllo di una Smart all’incrocio tra via Caroto e via Cipolla.

Sottoposta ai controlli etilometrici da parte della Polizia Locale è risultata positiva con un tasso alcolemico di oltre 2 gr/l. Verrà segnalata alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza e la patente sarà sospesa per almeno due anni.