Consiglio comunale, approvato l’aggiornamento della scheda d’azione FREE 18 del PAES: inserimento di un intervento di riqualificazione energetica per la scuola “Penzo” del Lido e aggiornamento delle spese preventivate per la “Di Vittorio” di Mestre

Il Consiglio comunale ha approvato oggi all’unanimità una delibera che prevede l’aggiornamento nel PAES – Piano d’azione per l’energia sostenibile – della scheda d’azione FREE 18 “Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici ad uso pubblico del Comune di Venezia”, con l’inserimento di un intervento di riqualificazione energetica per la scuola primaria e dell’infanzia statale “Pier Luigi Penzo” del Lido di Venezia e l’aggiornamento delle spese preventivate per la scuola secondaria di primo grado “Giuseppe Di Vittorio” di Mestre. Il PAES – si legge nelle premesse della delibera – è il documento redatto e approvato dal Comune di Venezia in seguito all’adesione al “Patto dei Sindaci – Coveneat of Mayors”, iniziativa lanciata nel 2008 dalla Commissione europea con lo scopo di coinvolgere le città europee in azioni concrete per ridurre le emissioni di CO2 e attuare programmi di sviluppo delle fonti pulite e rinnovabili.

Gli interventi, grazie ai quali si stima di conseguire una riduzione annua di 320 tonnellate di CO2, prevedono per la scuola “Pier Luigi Penzo” l’installazione di specchi fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e di una pompa di calore con la sostituzione della canalizzazioni per la ventilazione, oltre al “relamping” dell’impianto di illuminazione interno e la sostituzione dei serramenti esterni. Con questi interventi la scuola potrà passare dall’attuale classe energetica E alla A3.

Per la scuola Di Vittorio sono invece in programma interventi sia agli impianti termici sia all’involucro del fabbricato. Sono previsti lavori di coibentazione della copertura, la realizzazione del cappotto esterno, la sostituzione dei serramenti esterni; per la parte impiantistica è in programma il rifacimento completo della centrale termica con nuova caldaia a condensazione e il rifacimento delle linee di distribuzione dell’acqua calda.