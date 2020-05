Consiglio di Municipalità di Lido Pellestrina: convocazione giovedì 28 maggio in videoconferenza

Il Consiglio di Municipalità Lido Pellestrina è convocato per giovedì 28 maggio, alle ore 16.30, in modalità telematica mediante videoconferenza, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Espressione del parere obbligatorio sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale PD 37: Ratifica delibera di Giunta n. 93 del 9.4.2020, avente ad oggetto “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020/2021 – Variazione ai sensi dell’art. 175, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000”;

2) Espressione del parere obbligatorio sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale PD 40, avente ad oggetto “Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019”;

3) Proposta di O.d.g. “Apertura delle concessioni balneari, spiagge libere, arenile dei Murazzi del Lido con protocolli per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

4) Relazione sui lavori del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi a.s. 2019/2020;

5) Proposta di O.d.g. “Proposta di indirizzo per la variante al Piano degli Interventi per l’Isola del Lido”.

Venezia 25 maggio 2020