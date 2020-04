Contributi ai Comuni per la sicurezza stradale e per i lavori pubblici di interesse locale: Riaperti i termini di presentazione delle domande

Venezia, 22 aprile 2020

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, ha deciso la riapertura dei termini di presentazione delle domande di contributi regionali per interventi di miglioramento della mobilità e della sicurezza stradale e per il sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200 mila euro.

I due bandi erano stati approvati il 14 febbraio scorso e il termine di scadenza per la presentazione delle istanze era stata fissata al successivo 23 marzo. Nel frattempo, il diffondersi del Coronavirus ha costretto Governo e Regioni ad adottare misure di contrasto e di contenimento dell’infezione sempre più stringenti, che hanno condizionato l’attività ordinaria delle Amministrazioni pubbliche, le quali hanno dovuto dare precedenza allo svolgimento di attività urgenti e di verifica sul territorio delle disposizioni normative emanate in materia di COVID-19.

“Un segnale delle difficoltà incontrate dai Comuni veneti a rispettare il termine inizialmente fissato – spiega De Berti – è dato dal numero delle istanze presentate entro quella data e dal confronto con le domande presentate per analoghi bandi negli anni scorsi: sul bando relativo alla sicurezza stradale 170 istanze contro le circa 300 e sul bando per i lavori pubblici di interesse locale 238 istanze contro circa 400”.

“Alla luce di questa situazione – prosegue l’assessore – ho ritenuto opportuno proporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione a contributo, con conseguente rideterminazione della scadenza in 30 giorni consecutivi alla pubblicazione della deliberazione, approvata ieri, sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Ovviamente, restano valide le domande presentate entro i termini originari, prevedendo, con la riapertura dei termini, anche la possibilità per le Amministrazioni Comunali che hanno già presentato domanda, di poterla integrare con ulteriore documentazione”.