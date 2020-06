Coronavirus. Accesso alla ZTL più ampio fino al 14 giugno. Urgenza ripartenza fiere. Sboarina: “Come per l’Arena, qui siamo pronti. Manca però l’ok del governo”

È prorogata di un’altra settimana, fino a domenica 14 giugno, l’ordinanza che amplia gli orari di accesso alla Zona a Traffico Limitato del centro storico. In aggiunta alle fasce orarie normalmente vigenti, si può transitare all’interno della Ztl, ogni giorno della settimana, anche dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 16 alle 22. La misura straordinaria, in vigore dal 25 aprile scorso, ossia da quando è stato consentito il take away, fa sì che nelle fasce orarie del pranzo e della cena i clienti possano raggiungere più facilmente i locali del centro storico per l’asporto.

“Il servizio che consente di raggiungere bar e ristoranti e di portare a casa bevande e alimenti, pronti da consumare, sta funzionando e continua ad essere utilizzato dai veronesi – ha detto il sindaco Federico Sboarina, questa mattina in diretta streaming -, per questo proroghiamo l’ordinanza di un’altra settimana. Nel frattempo stiamo predisponendo la mappa dei nuovi plateatici, dopodichè, quando saranno definiti, anche la Ztl tornerà alla normalità. Stiamo facendo tutto il possibile affinchè le nostre attività siano messe nelle condizioni di lavorare, nonostante le misure legate alla sicurezza e al distanziamento. Il sistema economico deve ripartire a pieno regime”.

E, a proposito di sistema economico, il sindaco ha ricordato che due sono gli asset fondamentali che attendono risposte dal Governo. Fondazione Arena per l’edizione straordinaria 2020, con tremila spettatori invece di mille come previsto finora a livello nazionale per gli spettacoli all’aperto. E Veronafiere per la programmazione delle manifestazioni autunnali, che il cda della società ha confermato di voler realizzare. Due in particolare gli eventi internazionali, Marmomac a settembre e Fieracavalli che quest’anno, in via eccezionale, dovrebbe tenersi in due weekend per diluire gli ingressi.

“Il gruppo Veronafiere ha confermato il programma autunnale, il protocollo di sicurezza è pronto – ha spiegato Sboarina -. Anche in questo caso, manca la data certa di ripartenza. Ora attendiamo in tempi celeri una risposta dal Governo, compresa l’ipotesi di aiuti alle società fieristiche. Così come per l’Arena, altro asset strategico e fondamentale, mi auguro che arrivino indicazioni chiare e veloci. Abbiamo ideato un progetto innovativo per gli spettacoli estivi, così come con parecchie novità è il calendario di Veronafiere. La nostra fiera ha già sofferto dello spostamento di Vinitaly al prossimo anno, ma è pronta per ripartire al meglio. Non possiamo permetterci di perdere le manifestazioni dell’autunno, fiere di livello internazionale come Fieracavalli e Marmomac che sono volano per l’economia, il commercio e il turismo scaligero. Monitoriamo gli sviluppo delle prossime ore, dopodichè se non dovesse esserci una presa di posizione da parte del Governo mi farò portavoce anche di questa istanza nelle sedi competenti”.