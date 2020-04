Coronavirus. Ai Pronto Soccorso della città, gnocchi di malga da Erbezzo

Un gesto solidale per celebrare i primi 19 anni di attività. Con questa motivazione, il ristorante La Stua di Erbezzo ha deciso di portare oggi la propria specialità, gli gnocchi di malga, a quanti lavorano nei reparti di pronto soccorso e Covid degli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma. All’ora di pranzo, i ristoratori, assieme al vicesindaco Luca Zanotto, hanno consegnato 60 piatti di gnocchi caldi, in confezioni monouso preconfezionate, al Pronto soccorso di Borgo Trento. Altrettanti piatti sono stati portati al pronto soccorso e alla Covid Unit dell’ospedale universitario.

L’iniziativa destinata a medici, infermieri e operatori sanitari è stata decisa per far trascorrere una festa ‘speciale’ anche a chi è ancora in prima linea.