Coronavirus. Alla Regione Veneto 500 mila euro da Unicredit. La gratitudine di Zaia, “Un nuovo giocatore importante nella grande squadra della solidarietà’”

Venezia, 28 aprile

“Unicredit ha una consolidata tradizione di banca vicina al territorio e oggi ne dà un’ulteriore dimostrazione, donando 500 mila euro con i quali sosterremo le ingenti spese necessarie a garantire ai veneti prevenzione, sicurezza e cure legate al coronavirus”.

Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime la gratitudine “mia e di tutti i Veneti” all’Istituto bancario, che ha donato mezzo milione di euro, anticipando il frutto dei fondi che verranno raccolti nel corso dell’anno tramite UniCredit Card Flexia Classic Etica. UniCredit è presente in Veneto con 289 filiali e circa 4300 dipendenti ed è tesoriera della Regione

“In un momento in cui continua a essere vitale per tutti noi la capacità di fare squadra – aggiunge Zaia – è entrato in campo un nuovo giocatore importante a rafforzare una realtà di solidarietà diffusa che resterà nella storia del Veneto”.