Coronavirus. Apertura straordinaria della ZTL per accedere agli esercizi che vendono cibo da asporto

Da ieri pomeriggio e fino a domenica 3 maggio, l’accesso alla Zona a Traffico Limitato del centro storico sarà ampliato. Infatti, per garantire anche a ristoratori ed esercizi del centro storico di effettuare il servizio di take away, consentito dalla nuova ordinanza regionale, si allungano le fasce di accesso in centro in prossimità degli orari dei pasti.

Nello specifico, la fascia mattutina viene ampliata di 1 ora, rispetto a quanto consentito oggi, e permetterà di entrare in centro dalle 10 alle 14.30; la fascia serale viene estesa di 4 ore, consentendo l’ingresso dalle 16 alle 22. Questa finestra di entrata pomeridiana sarà applicata anche nelle giornate di sabato e domenica, che inizialmente non la prevedevano.

“La ratio dell’ordinanza che ho firmato – ha detto il sindaco Federico Sboarina – è che, nel momento in cui si dà agli esercizi la possibilità di effettuare il servizio di vendita di cibo da asporto, va consentito anche ai locali che sono dentro il perimetro delle telecamere di svolgere l’attività. I clienti che non risiedono in Ztl possono così raggiungerli. Si tratta di una misura legata al periodo per questo non sono stati modificati gli orari ma ampliate le fasce, in vigore fino al 3 di maggio come l’ordinanza regionale”.

“È una misura straordinaria a cui abbiamo pensato subito già ieri quando è stata pubblicata l’ordinanza regionale – ha detto l’assessore a Viabilità e Traffico Luca Zanotto -. Era giusto che anche gli esercizi del centro potessero avere le stesse possibilità degli altri, visto che è ancora vigente il decreto ministeriale che vieta di spostarsi in Comuni diversi dal proprio. Le finestre sono state allungate proprio in concomitanza con gli orari dei pasti, per poter raggiungere senza difficoltà i locali. Ovviamente, sarà consentito il transito e gli spostamenti in centro solo per chi ha fatto ordinazione di cibo on line o telefonica”.