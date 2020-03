Coronavirus. Appello di Amadeus alla città. “Ciao Verona, rimanete a casa. Unica arma per sconfiggere il virus”

In tempi di contatti virtuali e lotta al Coronavirus, la solidarietà viaggia online. Lo dimostra il video del presentatore Amadeus, che ha inviato al sindaco un suo videomessaggio rivolto ai veronesi. Reduce dal successo dei picchi di ascolto di Sanremo, il volto noto della televisione ha messo a disposizione la sua popolarità per arrivare nelle case dei cittadini.

“Ciao Verona, come tutti a casa – dice Amadeus -. Il mio vuole essere un saluto alla città, sapete che ci sono cresciuto, ci vivono i miei genitori, mio fratello e i miei nipoti. Voglio fare un appello accorato a tutti i veronesi: rimanete a casa, è l’unica arma che abbiamo per sconfiggere il Coronavirus. Mi rivolgo ai giovani, da ragazzi è più difficile restare a casa, ma è fondamentale perché anche i ragazzi rischiano, il virus contagia anche loro”. E, con il suo stile brillante, Amadeus ha voluto chiudere il video con l’appello in dialetto veronese.

“Ringrazio Amadeus per essersi ricordato della sua città – commenta il sindaco Federico Sboarina -. Di sicuro, la sua popolarità aiuta la diffusione del messaggio che da settimane stiamo tutti lanciando. Invito i veronesi a guardarlo, è un gesto di vicinanza che in questi momenti di isolamento serve a farci sentire meno soli. Verona è forte, ce la farà. Lo ripeto continuamente perché ne sono convinto. Ma è un momento in cui anche i gesti simbolici sono importanti: il veronese di successo che pensa anche a noi, il Tricolore acceso sulla facciata del municipio la sera e altre iniziative che verranno. Sono tante le occasioni per alimentare il senso di comunità. Io e le altre istituzioni siamo costantemente in prima linea per le azioni necessarie, ma conta molto anche lo spirito combattivo con cui affrontiamo questo passaggio storico per la nostra città”.

Il video di Amadeus è disponibile sul canale Youtube del Comune di Verona – Ufficio stampa

https://www.youtube.com/ channel/UCqKjQsEWI1Eryu-Omq4i_ KQ