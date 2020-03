Coronavirus: Assessore Pan convoca domani 19 Marzo tavolo regionale per crisi ortofrutta e florovivaismo

Il fermo imposto dall’emergenza sanitaria per il Coronavirus sta causando pesanti contraccolpi anche sulla filiera ortofrutticola e sul comparto florovivaistico del Veneto. Per monitorare le problematiche, raccogliere le preoccupazioni degli operatori ed individuare i possibili interventi l’assessore regionale all’agricoltura, Giuseppe Pan, ha convocato domani giovedì 19 marzo, alle ore 15, un incontro – in videoconferenza – con le organizzazioni dei produttori, i consorzi e le associazioni di categoria.

“Le produzioni orticole, i frutteti, le serre e i vivai sono settori strategici dell’agricoltura veneta e rappresentano una quota significativa del fatturato agricolo regionale – commenta Pan – In questa crisi senza precedenti nessun settore deve rimanere indietro o escluso dalle misure di sostegno. Domani faremo il punto insieme ai rappresentanti dell’intera filiera orticola e del mondo del florovivaismo per individuare insieme le misure compensative e formulare richieste puntuali e mirate al Governo e all’Unione Europea”.

Con quasi 12 mila aziende produttrici il settore ortofrutticolo veneto impegna 46 mila ettari e vale quasi 970 milioni di fatturato, pari al 16% del valore dell’intero fatturato agricolo regionale e all’8% del fatturato nazionale. Il Veneto è la quarta regione in Italia per produzione ortofrutticola, dopo Sicilia, Puglia ed Emilia Romagna (a pari merito con la Campania), ma detiene la palma di alcune produzioni a denominazione d’origine, con 15 prodotti ortofrutticoli riconosciuti tra Dop e Igp – dal radicchio all’asparago, dall’aglio bianco alle ciliegie – ed è secondo nella classifica dei prodotti di qualità solo all’Emilia Romagna.

Situazione problematica anche per il florovivaismo, attività storicamente radicata nel padovano, nel veronese e nelle altre province del Veneto centrale, e ora a rischio collasso a causa del tracollo del mercato dei fiori e dello stop alle attività di giardinaggio. Lo scorso anno il valore veneto del comparto ‘serre e garden’ ha raggiunto i 209 milioni di euro, pari all’8,4 per cento del fatturato nazionale (2,5 miliardi di euro), con una netta crescita del settore ‘garden’, manutenzione e giardinaggio su quello storico dei vivai che produce valore per circa 80 milioni di euro.