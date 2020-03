Coronavirus. Bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio per le vittime dell’epidemia

Bandiere a mezz’asta a Palazzo Barbieri e in corso Porta Nuova per commemorare le vittime dell’epidemia da coronavirus. Domani, come accadrà in tutti i comuni italiani, alle 12, il sindaco Federico Sboarina, con indosso la fascia tricolore, sarà davanti al municipio per un minuto di silenzio e con le bandiere esposte a mezz’asta in segno di lutto. Ad accompagnare il momento solenne le note del silenzio di un trombettista del gruppo bandistico di San Massimo, che si è reso disponibile su segnalazione del “Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane” che aderisce all’iniziativa.

Una manifestare di solidarietà e vicinanza, per rendere omaggio a tutte le vittime dell’epidemia, nata dai sindaci dei comuni più colpiti e rilanciata a livello nazionale dal presidente Anci Antonio De Caro.

“Un momento di raccoglimento – dichiara il sindaco –, a cui si potranno unire tutti i cittadini, per ricordare chi ha perso la vita a causa del virus e per onorare il sacrificio e l’impegno di quanti, nei diversi ruoli, è impegnato in prima linea contro questa difficile battaglia. Sono giorni intensi e complicati, in cui ogni gesto di vicinanza e di supporto sono fondamentali per non perdere la speranza e per continuare a reagire con forza. So che possiamo farcela, uniti, per essere di sostegno l’uno all’altro, come simbolicamente hanno voluto dimostrare tutti gli amministratori comunali d’Italia con questa importante iniziativa”.