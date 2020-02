Coronavirus: Coldiretti, a Verona garantiti rifornimenti frutta e verdura ai mercati a km zero

Stimato tra il 5 e il 10% aumento spesa nel week end

Mercati a km zero aperti nella provincia di Verona per garantire rifornimenti di frutta e verdura, carne, uova, formaggi e altri prodotti locali. Lo rende noto Coldiretti Verona in riferimento alla corsa agli acquisti che si sta verificando in supermercati e negozi. Nel week end si è registrato un aumento della spesa per prodotti alimentari freschi e trasformati stimato tra il 5 e il 10%, secondo il monitoraggio della Coldiretti nei mercati di Campagna Amica. «La crescente preoccupazione – sottolinea Franca Castellani, presidente del Consorzio Veronatura che gestisce i mercati a km zero di Campagna Amica e Coldiretti Verona – sembra spingere molti a fare scorte con la sollecitazione delle autorità alla limitazione degli spostamenti per evitare la diffusione del contagio. Vogliamo rassicurare i consumatori che, fino a eventuali altre diverse disposizioni delle Autorità competenti, i mercati degli agricoltori sono aperti secondo i soliti orari. Tra i prodotti più richiesti frutta, verdura e carne ma anche altri alimenti conservabili».