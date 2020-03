Coronavirus. Coldiretti Verona boom di richieste per la spesa a km zero a domicilio dei produttori veronesi

Verona, 27 marzo 2020 – Sono salite a 33 le aziende agricole del circuito di Campagna Amica scaligera che consegnano a domicilio la spesa a Verona e provincia con una media di 20/25 consegne al giorno ad azienda e un importo medio di spesa per l’ortofrutta di 20/25 euro e per i latticini e carne intorno ai 35 euro. Lo rende noto Coldiretti Verona relativamente al boom di richieste ricevute dalle imprese agricole. I produttori segnalano un aumento degli ordini di frutta e verdura, ma anche di carne, miele, prodotti trasformati uova e farina per la cucina fai da te.

“Molti ordini arrivano dai consumatori fidelizzati dei mercati a km zero chiusi da qualche settimana, ma sono numerosi anche i nuovi clienti che si sono avvicinati grazie al passa parola e alle testimonianze sui social network. In questo modo i cittadini possono ricevere prodotti freschi e del territorio comodamente a casa”, evidenzia Franca Castellani, presidente del Consorzio Veronatura che gestisce i mercati di Campagna Amica Verona nel sottolineare che “è molto significativo l’impegno dei produttori veronesi che stanno reagendo con grande forza di volontà in questo periodo di emergenza”.

Per avere notizie e aggiornamenti sulla spesa a km zero a domicilio, è possibile visitare il sito: coldirettiverona.it, e la pagina Facebook: Campagna Amica Verona.