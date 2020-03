Coronavirus: Coldiretti Verona, chiudono i mercati a km zero per ordinanze dei sindaci

Chiusi da ieri i mercati a km zero di Campagna Amica e Coldiretti Verona nel Comune di Verona a seguito dell’ordinanza dell’11 marzo del Sindaco Sboarina. Chiusi anche i mercati a km zero nel Comune di Bardolino, Negrar, Castelnuovo del Garda.

«Prendiamo atto dell’ordinanza dei Sindaci riguardo alle chiusure dei mercati degli agricoltori anche se a nostro parere si tratta di servizi di pubblica utilità per la somministrazione di prodotti alimentari. La possibilità di poter acquistare all’aperto, in aree molto ampie e ben distribuite permette il rispetto delle misure di sicurezza interpersonali indicate dal ministero e riconosciute dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dando la possibilità al cittadino di poter acquistare i prodotti di primaria necessità freschi e sicuri. Imprese agricole aderenti a Campagna Amica sono attive nei propri punti vendita e alcune stanno effettuando consegne a domicilio delle loro produzioni, su ordinazione», sottolinea Franca Castellani, presidente del Consorzio Veronatura che gestisce i mercati a km zero di Campagna Amica e Coldiretti Verona.

Il mondo agricolo veronese è impegnato a mantenere la produzione agroalimentare e l’allevamento. Le aziende di Coldiretti continuano a lavorare a regime normale: gli animali vengono nutriti e curati regolarmente, le coltivazioni e le produzioni di frutta, ortaggi, formaggi e salumi non subiscono uno stop e i prodotti agroalimentari sono presenti nei punti di vendita diretta aperti regolarmente.

«Siamo preoccupati per le difficoltà che si potranno generare nelle nostre aziende per cui è necessario che vengano definite le modalità per dare continuità al lavoro delle aziende nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione», precisa Castellani che aggiunge: «Facciamo appello alla distribuzione commerciale affinché sostenga il consumo di prodotti alimentari Made in Italy aderendo con atti concreti alla campagna di mobilitazione #MangiaItaliano”. Vanno privilegiati negli approvvigionamenti sugli scaffali le mozzarelle con il latte italiano al posto di quelle ottenute da cagliate straniere, salumi prodotti con la carne dei nostri allevamenti, frutta e verdura nazionale, meglio locale, ed extravergine Made in Italy al 100%». «Serve senso di responsabilità per fermare le speculazioni in atto sulla domanda di prodotti agricoli e alimentari italiani dopo la paralisi del turismo, i ristoranti vuoti, la chiusura forzata delle mense scolastiche e le difficoltà per l’export», conclude la presidente.

La pagina Facebbok «Campagna Amica Verona» è aggiornata sulle attività dei mercati a km zero e delle aziende agricole aderenti.