Coronavirus: continuano nella Fase 2 le consulenze gratuite del Servizio di Progettazione educativa per affrontare la fine del lockdown

Continuano anche nella “Fase 2” le consulenze gratuite del Servizio di Progettazione educativa del Comune di Venezia, per aiutare ora ad affrontare la fine del lockdown e le particolari ricadute psicologiche e comportamentali che esso comporta. Gli esperti del Servizio hanno rilevato infatti che stanno emergendo bisogni nuovi, a volte anche inattesi, a cui vanno date risposte adeguate.

L’SOS genitori diventa allora un “Parent Coaching”, ovvero uno spazio di ascolto e consulenza educativa, dove poter condividere pensieri, riflessioni, fatiche e idee con l’intento di sostenere la comprensione di ciò che sta accadendo e cambiando, anche e soprattutto dal punto di vista dell’educazione di bambini e ragazzi dai 0 ai 17 anni.

“In questo momento – ha commentato in merito l’assessore alle Politiche educative, Paolo Romor – in cui man mano si allentano le misure restrittive, c’è bisogno di un surplus di energia sia per i genitori e che per i figli: il nostro obiettivo è dunque quello di supportare madri e padri ad individuare le strategie educative più adatte da mettere in pratica nei singoli casi”.

Per richiedere la consulenza scrivere a elena.pegoraro@comune.venezia.it oppure chiamare il numero 3454365032.