Coronavirus. Da Hangzhou una lettera per il Sindaco

Una lettera indirizzata al sindaco Federico Sboarina con un caloroso messaggio di vicinanza a Verona. È ciò che Zhou Jiangyong, la più alta carica pubblica di Hangzhou in quanto Segretario di Partito, ha scritto oggi, aggiungendo: “Noi crediamo che i veronesi vinceranno la battaglia contro il virus sotto la sua leadership”.

In più, nella lettera, Jiangyong si dice disponibile a condividere la propria esperienza per contrastare il virus e la successiva ripresa economica. Il segretario esorta anche a combattere il virus insieme come una comunità globale.

Dopo le 2 mila mascherine che China Telecom ha donato, due giorni fa, alla nostra città, oggi si aggiungono le altre 2 mila di Bank of China, che due agenti della Polizia locale sono andati a ritirare stamattina al consolato cinese di Milano. Tre testimonianze, in poco tempo, dello speciale rapporto che lega Verona alla Cina e, in particolare, alla città di Hangzhou con cui è gemellata dallo scorso settembre e che ha voluto esprimere la sua solidarietà ai cittadini veronesi.

“In questi giorni di grande emergenza – dice il sindaco Sboarina – non ho mai avuto possibilità di chiamare le nostre conoscenze di Hangzhou. Sono stato favorevolmente colpito da questo messaggio di vicinanza, dalla solidarietà dimostrata ai veronesi e per la disponibilità di aiuti concreti. Li ringrazio per il sostegno prezioso che hanno saputo dare anche in questo periodo difficile”.