Coronavirus. Da lunedì stalli blu a pagamento. Fino al 31 maggio accesso straordinario alla ZTL

“Ogni giorno si fa un passo avanti e si aggiunge un tassello verso il graduale ritorno alla normalità – ha detto l’assessore al Traffico Luca Zanotto – . Con la ripresa di tutte le attività e dei movimenti, decade infatti la ragione che ci aveva portato alla gratuità dei parcheggi. Tornano perciò a pagamento gli stalli blu”. Da lunedì si tornerà regolarmente a pagare per poter lasciare l’auto sugli stalli blu di tutta la città.

Orari ZTL. Secondo importante novità in vista della settimana prossima è la proroga dell’ordinanza che estende, fino a domenica 31 maggio, le finestre di accesso alla Zona a Traffico Limitato del centro storico. In aggiunta alle fasce orarie normalmente vigenti, si potrà transitare all’interno della Ztl, ogni giorno della settimana, anche dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 16 alle 22, per raggiungere gli esercizi che vendono cibo da asporto.

“Abbiamo prorogato la possibilità di accesso straordinario alla Ztl – ha detto l’assessore Zanotto – per favorire quei locali che fanno servizio di cibo da asporto. Siccome non tutti gli esercizi hanno riaperto subito o hanno già allestito il plateatico, il take away continua ad essere per loro una parte importante dell’attività. Proprio perché questa era un’agevolazione pensata per accompagnare bar e ristoranti in questa fase di passaggio, rendendo più facile il ritorno alla normalità, abbiamo deciso di mantenere per un’altra settimana gli orari di apertura straordinaria della Ztl”.