Coronavirus. Distretti del Commercio. Marcato, “A fianco dei nostri commercianti pronti a modificare il modello dei distretti per rilanciare il commercio in Veneto”

Venezia, 8 aprile 2020

“Siamo pronti a rivedere il modello dei distretti del commercio e a rendere questo strumento così importante un’occasione di rilancio e sviluppo nel post-emergenza. A breve convocheremo una videoconferenza con i tutti i manager di distretto e le associazioni di categorie interessate per affrontare il tema e trovare tutti insieme nuove soluzioni”.

Questo l’annuncio dell’assessore allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato che questa mattina ha partecipato, in videoconferenza, all’incontro dedicato alla declinazione dell’accordo di tutela e sicurezza dei lavoratori e delle procedure possibili per la ripartenza con i sindacati e alcune associazioni di categoria del settore commercio.

“Nel corso dell’incontro le associazioni hanno evidenziato la necessità di rivedere le modalità e le finalità dei distretti del commercio – precisa Marcato – perché, essendo questi una grande opportunità per il commercio, oggi e soprattutto in fase di uscita dall’emergenza potrebbero diventare ancora di più un volano importante. Ho accolto questa indicazione, visto che era già mia volontà convocare le associazioni di categoria interessate e l’ANCI, proprio al fine di un confronto per rivedere, alla luce del coronavirus, anche questi strumenti importantissimi per l’economia del nostro Veneto”.

Altra importante riflessione emersa questa mattina quella della riorganizzazione delle attività commerciali che sta esprimendosi, ad esempio, attraverso un esteso sistema di consegne a domicilio per molte attività che oggi stanno incrementando molto l’offerta di servizio di delivery.

“Sono profondamente convinto che il Covid-19 stia dimostrando la capacità delle nostre aziende di rispondere in maniera intelligente e organizzata alla crisi – commenta l’assessore Marcato – la delivery ne è un esempio brillante. Questo potrebbe essere la vera risposta muscolare alla concorrenza spietata di tutti quei colossi che offrono servizi online su scala mondiale. Le nostre imprese si stanno riorganizzando e per questo la Regione sta studiando il modo di offrire loro in massimo supporto per garantire tutti questi nuovi sistemi di distribuzione e di vendita che rappresentano il futuro delle nostre attività. Anche su questo stiamo riflettendo e presto, nella massima disponibilità all’ascolto delle esigenze delle imprese, ci confronteremo con i rappresentanti dei vari settori interessati per trovare risposte più efficaci e rapide al nostro sistema economico”.