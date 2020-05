Coronavirus. Forcolin, “Alla Moretti dico che il Veneto in questa emergenza si è confermato un modello anche grazie alla sua politica economica. Da noi le aziende sono sostenute sempre”

“Per un politico è grave non avere il polso del territorio da cui proviene. Averlo, infatti, eviterebbe figure come quella che oggi ha visto protagonista Alessandra Moretti che pensa di dare lezioni e, invece, fa solo la figura di chi non è al corrente della politica regionale a favore delle imprese negli ultimi dieci anni. Prima di commentare statistiche si informi e vedrà che non abbiamo bisogno di prendere lezioni. Pensi che ci sono regioni amministrate dai suoi compagni di partito, come la Campania con la sua ricca dote 908 milioni di euro, che per uscire dalla crisi in corso guardano ai fondi UE solo perché non li hanno ancora saputi destinare. Quei fondi, il Veneto li mette sempre a frutto destinandoli alle imprese con ottimi risultati, non li lascia in cassa”.

Così il vicepresidente Gianluca Forcolin, assessore al Bilancio, replica all’eurodeputata del PD che oggi in un intervento televisivo ha citato una statistica di un quotidiano economico per accusare il la Regione del Veneto di debolezza negli interventi a sostegno dell’ambito imprenditoriale, colpito dall’emergenza legata al Covid 19.

“Penso che anche l’onorevole Moretti si renda conto che il Veneto potrebbe fare ben di più se avesse a disposizione le centinaia di milioni provenienti dai fondi UE o dai fondi FSC non spesi dalle Regioni del Mezzogiorno – prosegue Forcolin -. Ed è per questo che proprio in questo momento di grave crisi economica innescata dalla pandemia occorre ancor più insistentemente pretendere che venga concessa l’Autonomia differenziata. Nella tabella, l’Emilia compare con soli 50 milioni di risorse proprie, la Lombardia con 36 più 8ml di fondi UE e il Veneto con 23 più 63 di fondi UE. Considerando che stiamo parlando di regioni che trainano l’economia dell’intero paese, direi che non se ne può proprio dire male”.

“Se parliamo di crisi legata all’emergenza Coronavirus – aggiunge il Vicepresidente – a chi rappresenta i cittadini in Europa non dovrebbe sfuggire un grave paradosso. Le aree più colpite dalla pandemia sono al Nord; considerando l’utilizzo dei fondi UE non spesi, la distribuzione del poco o tanto che il Governo stanzierà a Bilancio verrà fatta senza considerare adeguatamente il Veneto. Si ripartiranno le risorse finanziarie, infatti, in base al peso delle entrate libere appostate nei bilanci regionali. Già si è visto che gli impatti effettivi del Coronavirus non sono stati valutati nella ripartizione dell’incremento del Fondo sanitario nazionale che è stato fatto secondo le quote ordinarie di accesso, senza contare quindi il reale impatto del Coronavirus su ospedali, strutture sanitarie varie, personale medico e paramedico, terapie intensive, infettati e morti”.

“Nel Veneto non ci accorgiamo soltanto ora che l’economia va sostenuta – dice ancora Forcolin -. Ricordo all’onorevole Moretti che equivale a 1 miliardo 150.000 euro circa ogni anno la somma dell’addizionale IRPEF che questa amministrazione ha scelto di non far pagare ai cittadini. In dieci anni di presidenza Zaia significa ben oltre 10 miliardi di euro. Vuol dire che dove possiamo non mettiamo le mani nelle tasche dei Veneti. Ciò non ostante anche oggi abbiamo varato un pacchetto di 200 milioni per il mondo dell’impresa”.

“Dal punto di vista sanitario e organizzativo il Veneto, in questa emergenza, è riconosciuto un modello nel mondo intero – conclude Forcolin -. Si è confermato il traino per il sistema paese e questo grazie alla buona politica regionale, anche economica. Forse, in questi giorni, tanti veneti avranno avuto modo di pensare come poteva essere condotta una simile impresa se al governo regionale c’era Alessandra Moretti”.