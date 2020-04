Coronavirus. Il Comune consegna mascherine e tute sterili al Comfoter

Sono un dono di Hangzhou, città cinese gemellata con Verona, le 400 mascherine Ffp2 e le 300 tute sterili monouso che il Comune ha consegnato al Nucleo Disinfettori del Comfoter.

Prosegue senza sosta, quindi, l’attività di distribuzione di materiale protettivo da destinare al personale impegnato in prima linea contro l’emergenza sanitaria. Il lavoro, coordinato dagli assessori Ilaria Segala, Luca Zanotto e Daniele Polato, prevede che i dispositivi di protezione ricevuti dal Comune siano raccolti per essere consegnati a quelle realtà che operano sul campo per il contenimento del coronavirus.

In particolare i militari del Comfoter sono impegnati anche nella sanificazione degli uffici e degli spazi pubblici comunali, in vista della prossima riapertura al pubblico.

“I dispositivi – ha detto l’assessore Segala – sono stati consegnati al Comfoter che sta coadiuvando il Comune in molte attività, tra cui la disinfezione degli uffici che saranno riaperti al pubblico. Si tratta di un’importante attività di prevenzione per garantire sicurezza sia al personale comunale sia ai cittadini che dovranno accedere a quegli spazi e dimostra la grande collaborazione maturata, a tutti i livelli, tra le Istituzioni della nostra città”.