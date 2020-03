Coronavirus, il medico che ha gestito il focolaio di Vo’ Euganeo: “Un nuovo caso perché le persone non sono state a casa”

Dopo giorni in cui il bilancio dei contagiati segnava zero, un nuovo caso di contagio è stato registrato a Vo’ Euganeo, il comune del Veneto ritenuto il primo focolaio di coronavirus in Veneto.

Andrea Crisanti, il medico che ha gestito le prime ore dell’emergenza nella cittadina, a “Quarto Grado” spiega ha spiegato come si sia verificato un nuovo contagio dopo giorni: “Avevamo completamente ripulito l’area per quattordici giorni – ha spiegato in collegamento Skype con Gianluigi Nuzzi – il nuovo caso di contagio non è collegato a quelli che c’erano già stati è avvenuto perché le persone non sono restate a casa, se le persone non restano a casa è tutta fatica sprecata”.

Fonte: Tg Com 24