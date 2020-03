Coronavirus: in ospedale il neonato con pannolino arcobaleno

Alla neonatologia del Niguarda, più forte di tutto c’è la vita

Un neonato sdraiato sulla pancia nella sua culla, con un pannolino su cui è stato disegnato un arcobaleno sotto la scritta ‘andrà tutto bene!’, il messaggio emblema della lotta contro il coronavirus. E’ l’immagine di speranza che sta diventando virale, e che l’Ospedale Niguarda di Milano ha scelto per cominciare l’ennesima giornata di affanni nei reparti dove si curano i pazienti contagiati dal Convid-19. “Più forte di tutto c’è la vita! Benvenuti a tutti i bimbi che stanno nascendo in questi giorni difficili… Siete la prova che la vita non si ferma”, è il post sulla pagina Facebook dell’ospedale, a corredo della foto pubblicata ieri sera dall’Associazione amici della neonatologia del Niguarda.

Fonte ANSA