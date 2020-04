Coronavirus. In Veneto ospedale da campo dal Qatar. Zaia esprime gratitudine. “Andrà a Schiavonia. In corso verifiche tecniche sull’allocazione”

In relazione alla notizia data dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio dell’arrivo di due ospedali da campo donati dal Qatar all’Italia, uno dei quali destinati al Veneto, la Regione conferma che una prima parte dei materiali che compongono la struttura è atterrata oggi all’aeroporto di Verona Villafranca, accompagnata da dodici ingegneri qatarioti che assisteranno il montaggio, effettuato dai volontari della Protezione Civile del Veneto.

“Abbiamo accettato con gratitudine questa donazione da parte del Qatar – dice il Presidente della Regione Luca Zaia – e abbiamo deciso che la struttura verrà allestita a Schiavonia, in provincia di Padova, dove già opera uno dei nostri Covid-Hospital. Prima dell’avvio del montaggio sarà compiuta una verifica tecnica della struttura in relazione all’area disponibile”.

Questo è l’elenco delle strutture da campo provenienti dal Qatar:

assetto sanitario campale con superficie totale di 5.200 mq costituito da:

– n. 4 tende misure: 40×80;

– n. 2 tende misure: 10×60;

– n. 1 tenda misura 10×80.

materiale da reperire per il montaggio:

– N. 2 carrelli elevatori per altezza fino a 11 metri;

– N. 2 bracci mobili di sollevamento per persi fino a 50 tonnellate;

– N. 2 trapani pneumatici di 12 kg con punte misura 28mm;

– N. 10 martelli misura lp16;

– N. 6 scale doppie altezza 6 metri;

– N. 25 pax per manodopera edilizia e assemblaggio;

– Pavimentazione in vinile di 5.000 mq circa;

– Magazzini per accatastamento dei materiali fino alla realizzazione del progetto.