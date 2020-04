Coronavirus. Incontro tra Comune e Categorie. Si valuta riaperture banchi per vendita generi alimentari. Ass. Zavarise: “Mascherine, guanti e transenne. Lavoriamo a prescrizioni specifiche”

Prudenza e condivisione. Sono le parole d’ordine che tracceranno il percorso verso le riaperture, partendo dai banchi di generi alimentari, di mercati rionali e a Km0, come emerso dalla riunione di oggi tra l’assessore al Commercio Nicolò Zavarise e le associazioni di categoria.

Un possibile riavvio nel rispetto di quanto disposto dall’ordinanza regionale che, nell’ambito dei mercati, ne conferma la chiusura, a meno che i sindaci non consegnino e attuino un piano che preveda precise disposizioni. E’ richiesta l’individuazione di un’area di mercato perimetrata, con un unico varco di accesso e di uscita; sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto dei due metri di distanza fra le persone, il divieto di assembramento e il controllo dell’area di accesso, per fare la fila come al supermercato; per chi è in vendita e chi va a fare la spesa obbligo di guanti e mascherine, o di naso e bocca coperti. Per questo, durante l’incontro, è stato illustrato e consegnato dall’assessore il piano con le disposizioni relative.

Un percorso che, anche a seguito del confronto con gli altri comuni della provincia, è iniziato questa mattina con un primo tavolo di coordinamento con le categorie interessate. Al centro dell’incontro, i passi necessari per la graduale riapertura, in alcune zone della città, di una parte dei mercati destinati alla sola vendita di prodotti alimentari.

Ad oggi, comunque, nulla è cambiato, e i mercati all’aperto restano vietati, salvo non si provveda a strutturarli secondo le modalità previste dalla Regione. Le ultime disposizioni regionali, prorogano di fatto l’ordinanza sindacale che, dagli inizi dell’emergenza coronavirus, per garantire la tutela della salute pubblica, ha previsto la chiusura dei mercati su tutto il territorio Comunale.

“Un incontro proficuo – ha detto Zavarise –. Sappiamo di poter contare sul senso di responsabilità delle categorie economiche ed anche dei singoli operatori commerciali. Le riaperture, seppure parziali, sono un atto di fiducia nei loro confronti. Un primo passo, compiuto con tutte le garanzie e tutele per la salute, per costruire un percorso comune utile a superare l’impatto economico negativo del coronavirus. Le aperture saranno comunque graduali, visto il gran numero di mercati ordinariamente presenti sul territorio comunale, ma cercheremo comunque di garantire la presenza di un mercato, rionale oppure a Km0, in ogni quartiere”.