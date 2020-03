Coronavirus, l’assessore Boraso: “Sospendiamo il pagamento dei parcheggi con linea blu, tranne che a Piazzale Roma”

“La sospensione sarà in vigore a partire da lunedì 16 marzo e fino a venerdì 3 aprile – spiega l’assessore alla Mobilità, Renato Boraso – La tariffazione resterà invece invariata per gli stalli con strisce blu a Piazzale Roma, per consentire la mobilità per urgenze da e per la città antica.”

Contestualmente all’entrata in vigore della nuova disposizione, resterà sospesa anche l’attività di controllo da parte degli ausiliari alla sosta.