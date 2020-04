Coronavirus. L’Assessore Briani ospite della nuova puntata di #DomenicaInBelieve

Domenica 5 aprile, torna on air “#DomenicaInBelieve”, il nuovo programma realizzato dai ragazzi di Believe, l’associazione veronese che coinvolge gli adolescenti in progetti culturali, cinematografici, artistici e di comunicazione. Nella terza puntata che sarà in diretta, a partire dalle 15, sul sito dell’associazione www.believegroup.it e su Tele Radio Adige (canale 640 del digitale terrestre), l’ospite d’eccezione sarà l’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili Francesca Briani. Assieme a lei, ma ciascuno da casa propria, ci saranno Enzo Gagliardi, scenografo e docente all’Accademia delle belle arti di Napoli, Luca Giliberto e Luca Gurrieri, giovani artisti siciliani autori della canzone a sostegno dell’Italia diventata virale, e Nicolò Salvato, videomaker milanese.

Il talk è ideato e realizzato dai ragazzi dell’associazione Believe per rendere più interessanti e divertenti le domeniche di permanenza forzata in casa.

“L’Amministrazione – spiega l’assessore Briani – patrocina e sostiene fin dall’esordio il Believe Film Festival, il primo concorso nazionale di corti dedicato ai ragazzi tra i 13 e i 19 anni. Ad ottobre si terrà la sua terza edizione, ma intanto faccio un plauso ai ragazzi dell’associazione per aver dato vita a questo nuovo progetto che si rivolge a giovani e famiglie. È un programma che offre contenuti interessanti e che, a partire dai contributi video, dà la possibilità di mettere a confronto ruoli, esperienze e competenze diverse nell’ambito della cultura e dello spettacolo”.