Coronavirus. Le immagini dei luoghi più suggestivi della città nel video dei carabinieri per l’iniziativa #Andràtuttobene

C’è la volontà di sostenere e dare forza ad un intero Paese, nel toccante video girato in città e provincia dai Carabinieri di Verona che, da oggi, è visibile a tutti sulla pagina Facebook ufficiale dell’Arma dei Carabinieri.

Quasi due minuti di riprese, con visioni dall’alto dei luoghi più suggestivi della città scaligera, della Lessinia e del Lago, per raccontare l’incessante presenza dei Carabinieri sul territorio veronese e, al contempo, le difficoltà e l’impegno di un’intera nazione in questi giorni straordinari. Il filmato è stato prodotto nell’ambito dell’iniziativa #andràtuttobene.

“La nostra più grande forza sta nella capacità di rimanere uniti – sottolinea il sindaco Federico Sboarina –. Un impegno perfettamente rappresentato nel costante lavoro messo in campo da tutte le diverse Forze dell’ordine, sempre presenti in un instancabile servizio di aiuto alla comunità. Questo video, frutto della creatività del corpo dei Carabinieri di Verona, dà voce e speranza a tutti i cittadini che, indifferentemente, sono impegnati nello stare a casa per limitare il diffondersi del virus. Di queste settimane complicate non dimenticherò mai l’impegno di tutti coloro che, in modi diversi, sono rimasti in servizio in prima linea per supportare la cittadinanza e non lasciare nessuno da solo”.

“L’Arma dei Carabinieri è fortemente impegnata nel fronteggiare questa emergenza – dichiara il comandante provinciale dei Carabinieri di Verona Pietro Carrozza –. Raddoppiate, infatti, le chiamate al 112 e potenziati tutti i servizi di controllo sul territorio per garantire il rispetto delle norme, oltre alle tante richieste di aiuto a cui, quotidianamente, diamo riscontro. Ma la vicinanza dei cittadini ci ripaga, come è successo con una ragazza fermata da una pattuglia di Carabinieri. Tornata a casa ha voluto inviare una e-mail di ringraziamento, perché si è sentita più serena e sicura sapendo che c’erano i militari dell’Arma a far rispettare le misure di contenimento”.

Il video è visibile alla pagina Facebook dei Carabinieri:

https://it-it.facebook.com/carabinieri.it/