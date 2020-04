“Mi ha chiamato il Presidente Mattarella, abbiamo avuto una lunga telefonata”: lo fa sapere il Governatore del Veneto Luca Zaia. “Mi ha chiamato per sapere come andava – racconta – anche lui ha esternato la preoccupazione per questo flagello che ci sta colpendo”. “Mi ha chiamato verso le 21 – continua – e aveva letto i nostri dati, mi ha chiamato per avere ulteriori informazioni e sapere come andava”.

Fonte: ANSA.